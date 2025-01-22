NEUWIED – Spatenstich beim Traditionsunternehmen Schmitt Feuerwehrtechnik in Neuwied

Nicht nur bei den Feuerwehrkameraden in der Region ist das 1929 gegründete Unternehmen in Neuwied bekannt. SCHMITT Feuerwehrtechnik bietet ein umfangreiches Sortiment, das speziell auf die sicherheitstechnische Ausrüstung für Feuerwehren, Rettungsdienste, Technisches Hilfswerk sowie weitere Hilfsorganisationen und die Industrie zugeschnitten ist. In den Verkaufsräumen am Hafen gibt es von Bekleidung, über Ausrüstung bis zum gefüllten Notfallrucksack alles was für das Arbeitsfeld der Rettungsdienste notwendig ist. Das Gebäude am Neuwieder Yachthafen ist inzwischen nicht mehr ausreichend, für das immer größer werdende Sortiment und den florierenden Onlinehandel.

Eine angemietete Halle auf dem Hafengelände dient als Übergangslösung, bis der neue Anbau an die bestehende Immobilie fertiggestellt ist. Der Ausbau umfasst auch eine erweiterte Werkstattfläche im Bereich Atemschutz. Die Geschäftsführer Christina und Daniel Schmitt, die das Unternehmen in dritter Generation führen, setzen mit ihrer Investition einen wichtigen Meilenstein für die kommenden Jahre. Das Familienunternehmen Schmitt-Feuerwehrtechnik hofft, dass die Erweiterung die Basis für weiteres Wachstum und effizientere Prozesse bei der Dienstleistung für Feuerwehren und Industrie wird.

Mit dem symbolischen Spatenstich am 9. Februar zusammen mit OB Einig starten die Bauarbeiten für die neue Halle, deren Fertigstellung im letzten Drittel des Jahres geplant ist. Die Entscheidung bereits 3 Jahre vor dem Hundertsten Jubiläum zu investieren ist ein Bekenntnis zum Standort Neuwied und zu den 70 Mitarbeitern ließ die Geschäftsführung beim Spatenstich am Nachmittag wissen. (mabe) Fotos: Marlies Becker