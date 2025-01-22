NEUWIED – Sparkasse Neuwied investiert 70.000 Euro für Schulen im Landkreis Neuwied: Finanzbildung im Fokus

Im Schuljahr 2024/2025 hat die Sparkasse Neuwied insgesamt 70.000 Euro für die Bildung an Schulen im Landkreis Neuwied bereitgestellt. Neben den Wasserprojekten für die Grundschulen und der Vermittlung medialer Kompetenz in den weiterführenden Schulen standen Investitionen für die Entwicklung von finanziellem Grundwissen bei jungen Menschen im Vordergrund.

Eine aktuelle Befragung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands unter mehr als 250 Lehrkräften zeigt: Die familiäre Finanzerziehung fällt häufig unzureichend aus – im Schnitt vergeben die Lehrkräfte die Note 4. Besonders in den Bereichen „Wünsche und Bedürfnisse im Alltag“ sowie „Geldanlage und Altersvorsorge“ sehen viele Lehrkräfte großen Nachholbedarf.

Umso wichtiger sind verlässliche Partner, die Schulen bei dieser Bildungsaufgabe unterstützen. Die Sparkasse Neuwied engagiert sich seit vielen Jahren für die Förderung finanzieller Bildung und bietet mit dem Sparkassen-Schulservice gezielte Unterstützung, damit Kinder und Jugendliche den Zusammenhang zwischen Geld, Konsum und persönlichen finanziellen Entscheidungen erlernen können. Mit frei zugänglichen digitalen Unterrichtsmaterialien, gedruckten Schülerheften und Präsenzvorträgen trägt die Sparkasse Neuwied dazu bei, Finanzwissen über die Schulen praxisnah, altersgerecht und werbefrei an alle zu vermitteln.

„Finanzbildung sollte nicht vom Elternhaus allein abhängen. Jedes Kind und jeder Jugendliche sollte die Chance haben, die Grundlagen der finanziellen Bildung zu erlernen“, so Thomas Paffenholz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuwied. „Mit unserem Sparkassen-Schulservice und dem Vortragsangebot tragen wir aktiv dazu bei, Chancengleichheit zu fördern und Lehrkräften praxisorientierte Materialien zur Verfügung zu stellen.“

„Unser Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler mit wichtigen Themen wie Sparen, Konsum und nachhaltigem Wirtschaften vertraut zu machen, damit sie gut vorbereitet in ihre finanzielle Zukunft starten“, erklärt Marc Sinkewitz, Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied.

Auch Landrat Achim Hallerbach und Oberbürgermeister Jan Einig begrüßen das Angebot der Sparkasse Neuwied: „Die Sparkasse setzt durch ihr Engagement ein deutliches Zeichen für die Finanzbildung und stärkt damit die Zukunft unserer Kinder.“

Darüber hinaus feiert der Sparkassen-Schulservice in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung hat der Service Millionen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland erreicht und die finanzielle Bildung nachhaltig geprägt.

Der Sparkassen-Schulservice steht allen Schulen und Lehrkräften im Landkreis Neuwied zur Verfügung. Weitere Informationen sind unter www.sparkasse-neuwied.de/schulservice zu finden.