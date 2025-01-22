NEUWIED – SBN sanieren Bordsteine in Neuwieder Stadtteilen – Bauzeit beträgt voraussichtlich vier Wochen

Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) sanieren ab Montag, 22. September, 770 Bordsteine in den Neuwieder Stadtteilen Oberbieber, Gladbach, Heimbach-Weis, Engers, Block, Feldkirchen und in der Innenstadt.

„Grundsätzlich kann man sagen, dass wir pro Straßenzug ein bis zwei Tage brauchen, um die beschädigte Oberfläche der Bordsteine zu sanieren“, sagt SBN-Teamleiter Georg Ley. Die Bauzeit dauere voraussichtlich bis Ende Oktober. „Denn die Arbeiten können wir nur bei guter Wetterlage durchführen.“ Für Anlieger entstehen keine Kosten, weil es sich bei dieser Baumaßnahme um Unterhaltungsarbeiten handelt.