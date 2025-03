NEUWIED – SBN führen Kanalarbeiten in der Nodhausener Straße durch – Vollsperrung zwischen Dorfstraße und Am Biegel vom 14. bis 17. April

Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) müssen wegen Kanalarbeiten zwischen dem 14. und 17. April einen Teil der Nodhausener Straße in Segendorf vollsperren. „Wir arbeiten zwischen der Dorfstraße und Am Biegel auf Höhe der Hausnummer 123“, erklärt Dieter Scherbarth von den SBN. „Aufgrund der geringen Straßenbreite war eine halbseitige Sperrung nicht möglich.“ Der öffentliche Verkehr wird während der Bauzeit über den Stadtteil Rodenbach umgeleitet. „Da der Busbetrieb weitreichend betroffen ist, haben wir die Baumaßnahme extra in die Osterferien gelegt, damit die Schulkinder nicht davon betroffen sind“, so Scherbarth. Rodenbach wird vom ÖPNV nicht angefahren. Scherbarth sagt: „Segendorf hingegen kann über die Austraße und Nodhausener Straße begrenzt angefahren werden.“