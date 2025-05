NEUWIED – Rosen, Lavendel und Co – Kosmetik selbst gemacht

Am 01. Juli bietet die KreisVolkshochschule Neuwied von 18-21 Uhr einen Workshop mit Klostergärtnerin Kordula Honnef rund um das Thema Naturkosmetik mit Rosen, Lavendel und Co. an. In den Räumen des Außerschulischen Lernorts Linkenbach erfahren Interessierte, wie man Rosen, Lavendel, Rosmarin oder Zitronenmelisse zur Herstellung nachhaltiger Kosmetik nutzen kann. Öle, Gesichtswasser, Masken, Cremes oder Deoroller werden vorgestellt und natürlich können im Praxisteil auch eigene Produkte hergestellt werden. Durch die Förderung der Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt der Kreisverwaltung kostet der Kurs nur 5 Euro zzgl. 6 Euro Materialkosten. Da auch Produkte hergestellt werden, sind kleine Glastiegel und Schraubgläser mitzubringen, wenn möglich auch ein Deoroller zum Befüllen. Info und Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G195-25-1 oder 02631 347813