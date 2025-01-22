NEUWIED – Rolf Franke sucht Gaslecks im Auftrag der Stadtwerke – Turnusgemäßer Check der Leitungen

Neuwied. Rolf Franke fällt auf, wenn er mit seinen ungewöhnlichen Geräten durch die Straßen läuft und Grundstücke betritt. Doch alles hat seine Ordnung: Er ist als „Gas-Spürer“ für die Stadtwerke Neuwied (SWN) im Einsatz.

Die regelmäßige Überprüfung der Gasleitungen auf Dichtheit ist eine wichtige Aufgabe, die in festgelegten Intervallen durchgeführt wird. Mitteldruckleitungen werden alle zwei Jahre, Hochdruckleitungen halbjährlich und Niederdruckleitungen alle vier Jahre auf Dichtheit geprüft werden. Franke ist in der Innenstadt, Torney, Oberbieber, Block, Engers, Heimbach-Weis und Gladbach unterwegs.

Sein Arbeitsgerät, ein sogenannter Teppichsucher, basiert auf einem einfachen, aber effektiven Prinzip: Er scannt den Boden und saugt die Luft an. Selbst bei der geringsten Gaskonzentration schlägt „Goliath“, den er am Gürtel trägt, sofort Alarm.

Franke nutzt ein Geoinformationssystem. Die Leitungsverläufe werden digital erfasst und auf seinem Tablet angezeigt, sodass er immer den genauen Weg vor Augen hat. Er überprüft nicht nur die Leitungen in den Straßen, sondern geht bis direkt an die Häuser heran und ist der Einzige ist, der im Auftrag der SWN als Gas-Spürer unterwegs ist. Neben einem Ausweis der SWN hat er auch stets seinen Personalausweis bei sich, um sich auszuweisen.