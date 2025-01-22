NEUWIED – Qualitätshandwerk aus dem Herzen der Deichstadt – Oberbürgermeister Einig gratuliert Juwelier Oster zum Jubiläum

Ob elegante Trauringe, stilvolle Schmuck-Accessoires oder modische Uhren – das Juweliergeschäft Franz Oster in der Neuwieder Innenstadt ist eine echte Institution. Seinen Anfang nahm der Betrieb bereits 1843, als Hofuhrmacher P. H. C. Schindler ein Fachgeschäft für Uhren und Brillen in der Engerser Straße eröffnete. Die Familie Oster übernahm das Traditionsgeschäft in den 50er-Jahren – seit 2009 führt Franz-Georg Oster das Familienunternehmen in dritter Generation. Seit stolzen 125 Jahren ist der Betrieb zudem Mitglied in der IHK. Alles gute Gründe für Oberbürgermeister Jan Einig und Citymanagerin Michaela Ullrich, dem Geschäft einen Besuch abzustatten und der Inhaberfamilie Oster im Namen der Stadt herzlich zu gratulieren.

„Der Juwelier Franz Oster gehört zur Neuwieder Innenstadt wie die Marktkirche oder das Schärjer-Denkmal“, stellt Oberbürgermeister Jan Einig fest. „Generationen von Neuwiederinnen und Neuwiedern haben in diesem Traditionsgeschäft schon eingekauft, sich fachkundig beraten lassen oder diverse Dienstleistungen um Uhren und Schmuck in Anspruch genommen.“ Mit qualitativ hochwertiger Arbeit, einer großen Auswahl und kompetenter Beratung konnte der Betrieb sich einen treuen Kundenstamm aufbauen und ist inzwischen das Fachgeschäft in der Neuwieder Innenstadt, das am längsten durchgehend in denselben Räumlichkeiten seine Kundschaft empfängt. „Traditionsgeschäfte wie der Juwelier Oster verleihen der Neuwieder City ein Gesicht, werten unsere Fußgängerzone auf und sorgen dafür, dass sich Neuwied in seinen Einkaufsmöglichkeiten von anderen Städten abhebt“, macht Citymanagerin Michaela Ullrich deutlich.