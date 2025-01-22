NEUWIED – Plastik- und Konsumfasten – nimm die Challenge an!

Nutzen wir die Fastenzeit zum Umdenken: vom 12.03 bis 13.04.2026 begleitet Nachhaltigkeitsbotschafterin Kordula Honnef einen Kurs in Kooperation von KreisVolkshochschule Neuwied und der Stabsstelle Energie Klima Umwelt der Kreisverwaltung. An drei Abenden treffen sich alle, die einen persönlichen Beitrag zur Zukunftssicherung durch Klimaschutz leisten wollen zweimal in Ehlscheid und einmal im Waldbreitbacher Klostergarten. Neben wissenswerten Zusammenhängen und dem Austausch mit Gleichgesinnten erhalten die Teilnehmenden v.a. praxisnahe Tipps aus den Bereichen Kleidung, Plastiksparen, Ernährung, Hausreinigung, Kosmetik, Garten und Gesundheit. Zwischen den Terminen erhalten sie weitere Tipps und Impulse zur Begleitung der Challenge per E-Mail vom Klimaschutzmanagement. Wie wäre es zum Beispiel sieben Wochen mit nur zehn Kleidungsstücken zu bewältigen, mit regionaler Mischkosten den Vorsatz fünf Portionen Bunt am Tag umzusetzen oder mit nur fünf Hausmitteln der Putz- und Kosmetikflut entgegenzutreten? Alle Infos zu diesem innovativen Kursangebot gibt es unter www.kvhs-neuwied.de/R196-26-1.