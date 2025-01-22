NEUWIED – Pizza & Politik – Sag’s mir direkt!

Unter dem Motto „Pizza & Politik – Sag’s mir direkt!“ laden die Jusos im Kreis Neuwied, die Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und die SPD-Landtagskandidatin Marie-Christin Ockenfels junge Menschen zwischen 14 und 35 Jahren am Donnerstag, 29. Oktober 2025, um 18:00 Uhr ins Alostora Restaurant, Langendorfer Straße 53, 56564 Neuwied, zu einem lockeren politischen Austausch ein.

In entspannter Atmosphäre – bei leckerer Pizza und kühlen Getränken – wollen wir ins Gespräch kommen über das, was junge Menschen bewegt: Was läuft schon gut in unserer Region? Wo können wir gemeinsam noch besser werden? Und welche Ideen habt ihr, damit Rheinland-Pfalz ein Land bleibt, in dem junge Menschen gerne leben, arbeiten und ihre Zukunft gestalten?

„Politik kann und muss direkt, ehrlich und nahbar sein – genau das wollen wir mit dieser Veranstaltung zeigen“, erklärt Lana Horstmann, SPD-Landtagsabgeordnete aus Neuwied. „Der Austausch mit jungen Menschen ist mir besonders wichtig, weil sie die Zukunft unseres Landes gestalten werden.“

Auch Marie-Christin Ockenfels, Landtagskandidatin im Wahlkreis Linz am Rhein/Rengsdorf und Co-Kreisvorsitzende der SPD Neuwied, freut sich auf den gemeinsamen Dialog:

„Wir möchten wissen, was junge Menschen bewegt – in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder im Berufsleben. Wir wollen zuhören und gemeinsam Ideen entwickeln, wie Rheinland-Pfalz für junge Menschen noch besser werden kann. Wir wollen Politik ohne Krawatte, ohne Fachchinesisch und ohne lange Monologe – dafür mit ehrlichen Gesprächen, klaren Worten und echten Perspektiven. Bei Pizza und Getränken fällt der Austausch einfach leichter.“

Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung wird aber erbeten.

Anmeldung an: kontakt@jusos-kreis-neuwied.de

„Pizza gibt’s für alle – die Themen bringt ihr mit“, so Horstmann und Ockenfels gemeinsam.