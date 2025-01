NEUWIED – Pfarrer Werner Zupp tritt seine letzte Reise an

Große Trauer und Bestürzung in Neuwied über den plötzlichen Tod des langjährigen beliebten Marktkirchenpfarrers. Erst im letzten Jahr hatte man Werner Zupp in den Ruhestand verabschiedet. Nach kurzer schwerer Krankheit ist er am 18. Januar 2025 in einem Koblenzer Krankenhaus gestorben. Hatte er doch noch so viele Pläne, wie er vor kurzem beim Besuch der Bauministerin in der Deichkrone erzählte. Die Deichkrone war ein Projekt, wie so viele andere in Neuwied, die ihm am Herzen lagen.

In Trier geboren und aufgewachsen trat Werner Zupp im Jahr 1987 nach dem Studium in Wuppertal seine erste Pfarrstelle in Neuwied an. Dort lebte er mit Frau Kirsten und zwei Kindern im Pfarrhaus in der Pfarrer Werner Mörchenstrasse. Das große Haus auf dem schönen Kirchenareal wurde Heimat der Familie und später, mit dem modernen Gemeindehaus bzw. mit dem Café Auszeit eine Begegnungsstätte für viele Gemeindemitglieder und an Kunst, Kultur und Musik interessierte Menschen. Bis zu seiner Pensionierung nach 35 Jahren hatte er dort am Marktplatz seinen Lebensmittelpunkt.

Als Pfarrer in der Marktkirchengemeinde Neuwied arbeitete Zupp sowohl im Arbeitskreis Christlicher Kirchen (ACK) als auch im Deutsch-Israelischen Freundeskreis sowie im Innenstadt-Netzwerk mit und konnte so manche interreligiöse Veranstaltung gemeinsam mit katholischen und anderen Glaubensgemeinschaften auf den Weg bringen. Durfte ich eines seiner Projekte;“ Der Koffer für die letzte Reise“ fotografisch begleiten hat er nun selbst seine Koffer gepackt und seine letzte Reise angetreten. Marlies Becker