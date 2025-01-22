NEUWIED – Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruchdiebstählen in Neuwied

In der Karnevalszeit vom 14.02.2026 bis zum 18.02.2026 kam es in der Ortsrandlage von Neuwied-Heimbach-Weis zu drei Wohnungseinbruchdiebstählen; zwei vollendete Einbrüche in der Burghofstraße und ein versuchter Einbruch in der Straße Fürther Weg, bei dem die unbekannten Täter mutmaßlich durch die heimkehrenden Bewohner bei der Tatausführung gestört wurden.

Im Vorlauf der Einbrüche konnten am 22.01.2026 im Bereich der Tatorte zwei unbekannte weibliche Personen beim Fotografieren und Auskundschaften der Grundstücke und Häuser durch aufmerksame Anwohner beobachtet werden, die im Zusammenhang mit den Einbrüchen stehen könnten. Die weibliche Person konnte dabei fotografiert werden: https://s.rlp.de/WiRzgY4

Personenbeschreibung: Weibliche Person 1: Lange schwarze Haare, mutmaßlich Perücke oder Extensions (Haarverlängerungen), mit markanter Kopfbedeckung im Leoparden-Muster, auffällig volle Lippen, scheinbares Alter Anfang bis Ende 20 Jahre, Kleidung: hellrosa Jacke mit leuchtend grünem Oberteil, enganliegender Jersey-Stoffhose mit auffälligem geometrischem Muster in schwarz-weiß, bordeauxrote Gürteltasche oder Crossbody-Bag, die schräg über der Brust getragen wird

Weibliche Person 2: Schulterlange blonde Haaren, scheinbares Alter Anfang bis Mitte 20 Jahre, ca.

1,65cm groß und schlank, Kleidung: eine blaue Jeans und eine blaue Jacke – ähnlich wie vom Ordnungsamt Die Person entfernte sich nach Ansprache durch Anwohner mit einem weißen Pkw (Kennzeichen und Fabrikat unbekannt) – mutmaßlich Kleinwagen wie Fiat Punto oder Ford Fiesta.

Gesuchte Hinweise

Die Kriminalinspektion Neuwied bittet um Mithilfe bei der Suche nach den beiden

weiblichen Personen:

– Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person oder deren Aufenthalt machen?

– Wer kann Angaben zu der weiblichen Begleitung oder dem weißen Pkw machen?

Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 878-0 oder jede andere Polizeidienststelle, entgegen. Quelle: Polizei