NEUWIED – Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz

Future Rave – Junge Menschen für Demokratie und Toleranz ist der Titel der Demo – Veranstaltung, zu der das Neuwieder Bündnis für Demokratie und Toleranz in Zusammenarbeit mit der Schülervertretung des Kreises Neuwied vor der Bundestagswahl einlädt. Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Februar 2025 von 13.30 bis 17.00 Uhr auf dem neuen Neuwieder Marktplatz statt.

Das Neuwieder Bündnis und die Schülervertretung wenden sich an alle jungen Leute sowie an die Schülerinnen und Schüler der Oberstufen in den weiterführenden Schulen und Berufsschulen in Neuwied. Besonders angesprochen sind diejenigen, die zum ersten Mal an der Bundestagswahl im Februar 2025 teilnehmen.

Junge Menschen sind die Zukunft unserer Gesellschaft, die Zukunft Europas. Politische Konzepte müssen sich daran orientieren. Das setzt voraus, dass junge Leute mit ihrer Wahl an der Zukunft mitwirken und an der öffentlichen Diskussion teilnehmen, um die Vorteile unserer freiheitlichen Demokratie zu entdecken und zu festigen.

School – end chilling: Ab 13.30 Uhr steht das Pizzacatering Milone für den kleinen und großen Hunger zur Verfügung! Für die Ohren: Ab 15.00 Uhr spielt die Schulband des WHG „White Cloud“. Für den Kopf: Beiträge von Mitschülerinnen und Mitschülern. Diskussion am „offenen Mikrofon“. Informationen zur Bundestagswahl

T h e m e n? aus der Shell Jugendstudie 2024, zum Beispiel: Zukunftsängste vor weltweiten Krisen, Klima, Kriege, wirtschaftliche Entwicklung. Vertrauen in demokratische Prozesse und in die Politik. Persönliche Einstellungen zur beruflichen und privaten Entwicklung. Digitale Medien, soziale Medien. Gefahr der Manipulation durch Fakes. Mit dem Beginn des Wochenendes stehen natürlich Spaß und die Musik von „White Cloud“ im Vordergrund. Alle jungen Menschen und alle Junggebliebenen sind herzlich eingeladen! Foto: Frank Blum