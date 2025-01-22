NEUWIED – Neu im Programm: Cornwall – Von Riesen, Strandräubern und König Artus

Cornwall – der sagenumwobene Südwesten Englands – steht im Mittelpunkt eines neuen Online-Reisevortrags der KreisVolkshochschule Neuwied. Unter dem Titel „Cornwall: Von Riesen, Strandräubern und König Artus“ nimmt die Reisebloggerin Anuschka Dinter-Mathei Interessierte am Donnerstag, 26. März 2026, von 19:00 bis 20:30 Uhr mit auf eine bildgewaltige Entdeckungsreise an das Ende der britischen Insel.

Viele kennen Cornwall aus den Romanen von Rosamunde Pilcher oder aus dem Bestseller „Der Salzpfad“ von Raynor Winn. Auch die Erfolgsserie Game of Thrones nutzte die dramatischen Küstenlandschaften als Kulisse. Doch Cornwall ist weit mehr als eine Film- und Literaturkulisse: Schroffe Klippen, weite Strände, mystische Sagen und kulinarische Spezialitäten prägen die Region.

Ein Höhepunkt ist der berühmte South West Coast Path, einer der spektakulärsten Fernwanderwege Großbritanniens, der sich entlang der kornischen Küste windet. Im Vortrag begegnen die Teilnehmenden alten Legenden um Riesen und Schmuggler, folgen den Spuren von König Artus und genießen Eindrücke von Land’s End, dem westlichsten Punkt Englands. Natürlich dürfen auch die traditionellen Cornish Pasties nicht fehlen. Info und Anmeldung unter www.kvhs-neuwied.de oder 02631 347813. Fotos: Anuschka Dinter