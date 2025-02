NEUWIED – Nachhaltiges Osterbasteln für Familien – kostenfreier Workshop

Das Mehrgenerationenhaus Neustadt und die KreisVolkshochschule Neuwied bieten am 8. März von 9:30 bis 12:30 Uhr „Nachhaltiges Osterbasteln für Familien“ an. Der Workshop, der sich an Familien mit Kindern ab vier Jahren richtet, bietet die Möglichkeit, aus herkömmlichen Haushaltsabfällen Dekorationen, Spiele oder Geschenke für Ostern zu kreieren.

Unter der Leitung von Ronja Lindenberg wird den Teilnehmenden in Neustadt die Gelegenheit geboten, kreativ und nachhaltig mit Müll umzugehen. Durch die Verwendung recycelter Materialien wird nicht nur ein Bewusstsein für Umweltthemen geschaffen, sondern auch spielerisch die Kreativität gefördert unterstützt durch Kindergeschichten rund um das Thema.

Der Workshop wird durch eine Förderung des Landes ermöglicht und ist kostenfrei. Zudem wird ein kleiner Snack bereitgestellt. Interessierte Familien werden gebeten, sich bei der kvhs Neuwied unter der Telefonnummer 02631 347813 oder unter www.kvhs-neuwied.de/G115-25-1 anzumelden. Teilnehmende können gerne im Vorfeld Materialien sammeln. Die Dozentin stellt weitere zur Verfügung.