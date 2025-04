NEUWIED – Ministerin für Verkehr und Touristik, Daniela Schmitt, überbringt Förderungsbescheid

Früh am Morgen hatte die Ministerin für Verkehr und Touristik, Daniela Schmitt, ihren Besuch in der Galerie Mennonitenkirche angesagt. Die neue Museumschefin und ihr Team hatten Kaffee und Kuchen für die Gäste aus Ministerium, Stadtrat und Bauamt vorbereitet. Der Oberbürgermeister begrüßte die Ministerin und freute sich über gute Nachrichten für die Stadt! Die heutige Zusage von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt: 1,5 Millionen Euro fließen in den Ausbau des Geh- und Radwegs am Ende der Deichpromenade Richtung Engers/Koblenz!

Der neue Abschnitt wird 1,2 Kilometer lang und rundet die Neugestaltung der Deichpromenade ab – ein weiterer Schritt, unsere Innenstadt attraktiver und lebenswerter zu machen. Ließ OB Einig wissen. Insgesamt kostet die Maßnahme 3,16 Millionen Euro. Dank zusätzlicher Zuschüsse bleibt Neuwied ein Eigenanteil von nur 260.000 Euro. Gut investiertes Geld für sichere, komfortable und barrierearme Wege. Anschließen lud er die Gäste zu einem Spaziergang am nahen Rhein bis zum Pegelturm ein, in dessen unmittelbarer Nähe der geplante Radweg beginnt. Die Baumaßnahme ist schon lange geplant und ist nun endlich durch den Förderbeitrag machbar geworden. (mabe) Fotos: Marlies Becker