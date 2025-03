NEUWIED – „Macht aus Fragen Antworten“ 60. Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ bei der thyssenkrupp Rasselstein GmbH in Neuwied

Am Samstag, 22. Februar 2025, hat die thyssenkrupp Rasselstein GmbH als Patenfirma und Gastgeber den Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ ausgerichtet. Ausstellung der Projekte und feierliche Siegerehrung fanden im Bildungszentrum des Unternehmens in Neuwied statt.

In diesem Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Macht aus Fragen Antworten.“ Er wurde in zwei Altersklassen ausgetragen: „Jugend forscht junior“ für Teilnehmende bis 15 Jahre und „Jugend forscht“ für Jugendliche zwischen 15 und 21 Jahren. Ziel ist es, Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern, Talente zu finden und zu fördern. Insgesamt präsentierten 48 junge Forscherinnen und Forscher ihre Arbeiten. Biologie war das meistbeteiligte Fach, gefolgt von Chemie, Geo- und Raumwissenschaften und Physik.

Am Vormittag wurden die Projekte von einer Fachjury begutachtet. Ab 14:00 Uhr hatten interessierte Besucher die Möglichkeit, die Arbeiten zu besichtigen und mit den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Gespräch zu kommen.

Clarissa Odewald, Vorstandsvorsitzende der thyssenkrupp Rasselstein GmbH, sagt: „Wir sind stolz darauf, jungen Forscherinnen und Forschern die Möglichkeit zu geben, ihre innovativen Ideen einem breiten Publikum vorzustellen. Es ist beeindruckend zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Nachwuchsforscherinnen und -forscher an ihren Projekten arbeiten. Diese Leidenschaft wollen wir weiter fördern. Mit dem erfolgreichen Regionalwettbewerb und dem gut besuchten Tag der offenen Tür setzt die thyssenkrupp Rasselstein GmbH ihr Engagement für die Nachwuchsförderung konsequent fort.“

Während der anschließenden Feierstunde gab Hellen Ossmann, Wettbewerbsleiterin der Stiftung Jugend forscht e. V., die Gewinnerinnen und Gewinner der beiden Wettbewerbe bekannt. Die Sieger der Regionalebene von „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ qualifizierten sich für den Landeswettbewerb im März und April 2025.

Parallel zu „Jugend forscht“ und „Jugend forscht junior“ fand von 10:00 bis 16:00 Uhr ein Tag der offenen Tür statt. Über 500 Besucher konnten einen Einblick in die Werkstätten im Bildungszentrum erhalten und sich über das vielfältige Ausbildungsangebot der thyssenkrupp Rasselstein GmbH informieren und mit den Ausbildern und Auszubildenden austauschen. „Die Jugendlichen konnten sich aktiv einbringen: Es wurde beispielsweise gelötet, Workshops zu naturwissenschaftlichen Berufen wurden angeboten, Steuerungen wurden programmiert. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr der Tag der offenen Tür auf ein so vielfältiges Interesse gestoßen ist“, so Claudia Tataranni, Leiterin Bildung und Personalentwicklung.

Die thyssenkrupp Rasselstein GmbH gehört zu den global führenden Anbietern von hochwertigem, mit Präzision gefertigtem Verpackungsstahl. Am Standort in Andernach, Deutschland – der weltweit größten Produktionsstätte dieser Art – werden jährlich rund 1,5 Mio. Tonnen Verpackungsstahl hergestellt. Unsere 2.400 Mitarbeiter bedienen in einer Vielzahl von Märkten circa 400 Kunden in 80 Ländern – von Herstellern von Lebensmittel- und Tiernahrungsdosen, über Hersteller von Aerosoldosen, Behältern für chemisch-technische Füllgüter, sowie von Kronkorken und Drehverschlüssen. Expertenteams in Service, Vertrieb und der technischen Kundenberatung vervollständigen das Produktportfolio.