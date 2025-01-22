NEUWIED – Leserbrief von Manfred Kirsch zur Stellungnahme der Neuwieder BSW-Stadtratsfraktion

Natürlich war es auch zu erwarten, dass die BSW-Stadtratsfraktion auf die Angriffe vieler Demokratinnen und Demokraten reagiert, wobei die Reaktion mich nicht überzeugen kann. Ganz im Gegenteil, ich bin vielmehr der Auffassung, dass die Reaktion ein Dokument mangelnder Zivilcourage und mangelnder Überzeugung und Leidenschaft vom BSW angeblich vertretener linker Überzeugungen darstellt. Kein Wort über den rechtsextremistischen Hintergrund der AfD ist in der Reaktion zu finden. Man erkennt aber bei einigen BSW-Kommunalpolitikern eine gute Portion Opportunismus. Insofern habe ich ehrlich gesagt Zweifel daran, dass die Neuwieder FDP nicht etwa Unrecht hat, wenn sie die Zweifel artikuliert, ob die Neuwieder BSW-Stadtratsfraktion nicht doch bereit wäre, mit der Neuwieder AfD zusammenzuarbeiten. Manfred Kirsch, Neuwied