NEUWIED – Lernen, was morgen zählt: kvhs Neuwied startet mit neuem Programm ins zweite Halbjahr

Mit 460 Kursen, Workshops, Vorträgen und weiteren Bildungsangeboten startet die KreisVolkshochschule Neuwied in das zweite Semester 2026. Das neue Programm begleitet die Menschen im Kreis Neuwied durch die zweite Jahreshälfte – vor Ort, online und mit flexibel nutzbaren Selbstlernangeboten. Fast 140 Veranstaltungen sind neu im Programm oder werden erstmals an einem neuen Standort angeboten.

Einen besonderen Schwerpunkt bilden kostengünstige Angebote rund um Künstliche Intelligenz. Sie zeigen praxisnah, wie KI im Alltag, im Beruf, im Ehrenamt oder bei kreativen Projekten sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Themen reichen vom Einstieg in Tools wie Claude und Le Chat über Recherche mit KI bis hin zu KI-Ideen für Garten- oder Einrichtungsplanung. Auch ungewöhnliche Formate sind dabei: In Linz können Teilnehmende lernen, wie sich mit KI eine eigene Reise-App erstellen lässt. In Rengsdorf erfahren Interessierte, wie man KI für die Garten- oder Einrichtungsplanung nutzen kann. Auch für Vereinsmitglieder ist etwas dabei: Lernen Sie Texte, Bilder und Social-Media-Posts im Handumdrehen mit KI-Tools zu erstellen.

Der digitale Programmbereich bleibt ebenfalls stark: Knapp 130 Onlineveranstaltungen ermöglichen Weiterbildung unabhängig vom Veranstaltungsort. Das Spektrum reicht von beruflichen und digitalen Kompetenzen über Sprachen, Gesundheit und Finanzen bis zu den beliebten und kostenfreien Online-Vorträgen von „vhs.wissen live“. Wer besonders flexibel lernen möchte, findet außerdem Selbstlernkurse, etwa zu Resilienz, Entspannung und erholsamerem Schlaf.

Darüber hinaus bietet das neue Semester viele weitere Impulse – von Nachhaltigkeit und Verbraucherthemen über Bewegungsangebote, Kreativität und gesellschaftliche Orientierung bis hin zu weiteren Angeboten für Vereine und Engagierte. Wie groß der Bedarf dort ist, zeigt der „Vereinsführerschein“: Die beiden kostenfreien Neuauflagen sind bereits fast ausgebucht! Ergänzend bietet die kvhs mit „Veranstaltungen richtig planen“ ein praxisnahes Format an mehreren Standorten und zu unterschiedlichen Zeiten an.

Neue Ideen sind auch bei den Kursleitungen willkommen: Die kvhs sucht weiterhin Menschen, die ihr Wissen oder ihre Leidenschaft auf Honorarbasis weitergeben und gemeinsam neue Impulse ausprobieren möchten. Das komplette Programm ist unter www.kvhs-neuwied.de abrufbar. Da viele Veranstaltungen nur eine begrenzte Zahl an Plätzen haben, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung.