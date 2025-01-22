NEUWIED – Legendäre Band spielt beim Jubiläums-Summit – Bluesfreunde Neuwied verpflichten zum 10. Blues Summit am 25. April die Climax Blues Band und Innes Sibun

Wie treffend: Im Jahr ihres zehnjährigen Bestehens veranstalten die Bluesfreunde Neuwied am 26. April 2026 im Neuwieder food hotel ihren 10. Blues Summit. „Das ist eine hübsche Überschneidung“, meint Bluesfreunde-Vorsitzender Jürgen Teutloff. „Sie kommt aber durch die Corona-Pause zustande, war also nicht beabsichtigt.“ Wie auch immer: Zum Jubiläums-Summit kommen jedenfalls erneut hochrangige Musiker in die Deichstadt – und die gehören sehr unterschiedlichen Generationen an. „Wir haben mit der Climax Blues Band und Innes Sibun zwei Hochkaräter verpflichtet, die einen spannungsreichen Abend garantieren“, so Teutloff weiter.

Die Climax Blues Band (CBB) hält die Tradition hoch: Seit mittlerweile 57 Jahren stehen die Briten für gediegenen Blues mit kräftigen Funk- und Soul-Anleihen. Das in den berühmten Abbey Road-Studios aufgenommene Debüt der von Colin Cooper und Peter Haycock gegründeten Band erschien 1969. Der ursprüngliche Name der Band – Climax Chicago Blues Band – macht die Vorliebe der Gründer deutlich. Als sie sich mehr dem Funk und Rock öffneten, strichen sie den Städtenamen – und fuhren große Erfolge ein. Ihr 1976er-Megahit „Couldn’t get it right“ ist ein Klassiker der modernen Rockgeschichte, ein Top-Ten-Hit im United Kingdom, in den USA reichte es gar zu Platz 3. Das dazu gehörende Album „Gold Plated“ stand 44 Wochen lang in der Billboard-Liste. Anfang der 2000er-Jahre besann sich die CBB auf ihre Wurzeln und veröffentlichte nach 17-jähriger Pause wieder ein Album – ausschließlich mit Songs des berühmten Blues-Komponisten Willie Dixon. Die Gründungsmitglieder Cooper und Haycock starben zwar 2008 bzw. 2013, doch ein Großteil der heutigen Musiker hat noch mit ihnen zusammengespielt, allen voran Keyboarder George Glover (seit 1981). Auch Drummer Roy Adams und Bassist Neil Simpson sind seit mehr als 30 Jahren dabei. Der aktuelle Leadsänger und Multiinstrumentalist Scott Ralph hat als Session- und Konzertmusiker unter anderem für Robbie Williams, Nile Rodgers und Michael Bublé gearbeitet. Die aktuelle Besetzung garantiert also ein Höchstmaß an Spielfreude.

Innes Sibun springt kurzfristig beim 10. Blues Summit der Bluesfreunde Neuwied ein, da der bereits verpflichtete Dom Martin kurzfristig absagte. Doch der 1968 geborene Musiker ist mehr als ein Ersatz. So ist die Liste der Künstler, mit denen der englische Gitarrist und Sänger auf der Bühne stand, ebenso lang wie prominent besetzt: Robert Plant, Buddy Guy, Johnny Winter, Taj Mahal, Peter Green stehen unter anderen darauf. Sibuns erstes Idol war zwar B.B. King, doch die Bands in denen er als Teenager spielte, waren beeinflusst von so unterschiedlichen Stilen wie Punk, Folk und Jazz. Mit 23 nahm Sibun sein erstes Album auf, viele weitere folgten im Lauf der Jahre. Die Fachpresse lobt seine Auftritte in höchsten Tönen, in Neuwied wird er mit seinem Quartett zu hören sein.

Der zehnte Blues Summit findet am Samstag, 25. April 2026, im food hotel Neuwied statt. Beginn 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Karten im Vorverkauf 34,50 Euro (plus VVK) via Cafe Hahn, www.cafehahn.de; Abendkasse 39,50 Euro. Sitzplätze vorhanden.