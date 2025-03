NEUWIED – Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt zur Bürgersprechstunde ein

Am Dienstag, den 15. April 2025, findet die Bürgersprechstunde von Lana Horstmann in der Dierdorfer Straße 33 in Neuwied, statt. Die Landtagsabgeordnete freut sich auf das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern in ihrem Wahlkreis – persönlich, telefonisch oder digital.

„Von 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr nehme ich mir gerne Zeit für Ihre Fragen, Anregungen und Hinweise. Davon lebt unsere Politik! Melden Sie sich bei uns, damit wir ins Gespräch kommen können“, so Lana Horstmann. Zur besseren Planbarkeit wird um eine kurze Anmeldung unter der Telefonnummer 02631/9593110 oder per E-Mail an: wahlkreis@spd-lanahorstmann.de gebeten.