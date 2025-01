NEUWIED – Lana Horstmann freut sich über die Förderhöhe von 157.618 Euro für das Marienhaus Klinikum Neuwied zur Geburtshilfe

Die Landtagsabgeordneten Lana Horstmann erhielt gute Nachrichten von der Landesregierung für das Marienhaus Klinikum Neuwied. Das Marienhaus Klinikum in Neuwied profitiert in diesem Jahr von einer spezifischen Förderung in Höhe von 157.618 Euro für die Station der Geburtshilfe. Das hat das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit heute bekannt gegeben. „Es ist eine großartige Sache, dass der ländliche Raum auch von der Förderung für Geburtshilfe in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. Euro landesweit profitiert, und Neuwied somit weiterhin gestärkt wird. Dementsprechend kann auch in unserer Region künftig eine hochwertige Versorgung weiter gewährleistet werden “, sagte dazu die SPD-Landtagsabgeordnete Lana Horstmann. „Die Landesregierung setzt sich auf diese Art und Weise aktiv für eine qualitativ hohe Gesundheitsversorgung auch in der Fläche und eine Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land ein“, so Horstmann.