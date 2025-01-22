NEUWIED – Kranzniederlegung zum „Holocaust-Gedenktag“ 2026

Die Neuwieder Gruppe der Menschenrechtsorganisation Amnesty International lädt aus Anlass des Holocaust-Gedenktages am Samstag, den 24. Januar um 15.00 Uhr zu einer Kranzniederlegung am „Mahnmal für die Opfer des Faschismus“ am Graf-Friedrich-Platz (gegenüber dem Amtsgericht) in Neuwied ein.

Sie will dabei der Opfer des nationalsozialistischen Terror- Regimes vor 81 Jahren, in der Zeit von 1933 bis 1945, gedenken. Mit Redebeiträgen zu rechter Gewalt – historisch wie aktuell – möchte die Gruppe deren Opfern gedenken und sich gemeinsam für eine offene und tolerante Gesellschaft stark machen.

Eingeladen sind alle Interessenten, sowie Mitglieder des Stadtvorstandes und der demokratischen Stadtratsfraktionen. Die Amnesty-Gruppe freut sich über viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.