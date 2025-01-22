NEUWIED – Kooperation zwischen der kvhs Neuwied und der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Die kvhs Neuwied bietet in Kooperation mit der VZ RLP eine spannende Online-Vortragsreihe an, die Ihnen wertvolle Informationen rund um die Themen Energiesparen, Photovoltaik, Heizsysteme und energetische Sanierungen vermittelt. Die Teilnahme ist kostenfrei!

September: Photovoltaik für Privathaushalte: Erfahren Sie alles über Einspeisevergütung, Eigenverbrauch und Stromspeicher September: Fenster energetisch sanieren und Energie sparen: Sanierung oder Austausch? Lernen Sie Möglichkeiten und Förderprogramme kennen Oktober: Welche Heizung passt zu mir? Überblick über aktuelle GEG-Vorgaben, Heizsysteme und Fördermöglichkeiten Oktober: Runter mit dem Energieverbrauch: Praktische Tipps, um Heizkosten zu senken und versteckte Stromfresser zu vermeiden

Die Vorträge richten sich an alle Interessierten, die ihren Energieverbrauch senken, ihre Kosten reduzieren und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten. Anmeldung und weitere Infos auf www.kvhs-neuwied.de oder unter 02631/347813