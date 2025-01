NEUWIED – Kontrolle von E-Scootern in der Innenstadt von Neuwied

Am 16. Januar 2025 wurden in der Innenstadt von Neuwied Kontrollen mit dem Schwerpunkt E-Scooter und Fahrradfahrende durchgeführt. In mehreren Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten wegen Befahren der Fußgängerzone ausgesprochen. In der Fußgängerzone sind die Fahrräder und die E-Scooter zu schieben. Ein E-Scooter wurde mit einem Versicherungskennzeichen geführt, das nicht auf den mitgeführten E-Scooter ausgestellt war. Zudem stellte sich im Rahmen der Kontrolle heraus, dass der als gestohlen gemeldet war. Der Fahrer stand während der Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Den 42jährigen Mann erwarten daher nun mehrere Strafverfahren. Quelle: Polizei