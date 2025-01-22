NEUWIED – Klänge der Welt erfüllen Neuwieder Goethe-Anlagen – creole sommer sorgt vom 28. bis 30. August für Festivalstimmung

Musikfestivals gehören für viele Menschen genauso untrennbar zum Sommer dazu wie Urlaub in der Sonne oder Grillpartys im heimischen Garten. Immer am letzten Augustwochenende verwandeln sich auch die Neuwieder Goethe-Anlagen in ein kleines, aber feines Festivalgelände. Der „creole sommer“ hat sich der musikalischen Vielfalt verschrieben und präsentiert Jahr für Jahr spannende Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt. Neben zwei hochklassigen Bands hält die diesjährige Ausgabe des beliebten Festivals am Sonntag eine Premiere bereit: Erstmalig werden zahlreiche Chöre auftreten. Was beim Alten bleibt: Das Festival ist an allen drei Tagen für alle Gäste kostenfrei.

Die Essenz von Samba, Rap, Maracatú, Afro-Beat, Pop, Funk und Reggae – das alles vereint Emerson Araújo in seiner Musik. Der charismatische brasilianische Vollblutmusiker steht für urbane und energetische Klänge, die er mit seiner Liveband „EMERSOUND“ am Freitag, 28. August, ab 20 Uhr auf die creole sommer-Bühne bringt. Ska, Rocksteady und Early Reggae mit Soulkante stehen auf dem musikalischen Speiseplan von „Kalles Kaviar“. Die dienstälteste Schweizer Ska-Band ist noch lange nicht müde und überzeugt mit treibendem Bass und Beat sowie hinreißenden Bläser- und Gesangsharmonien. Am Samstag, 29. August, verwandelt die eidgenössische Ska-Formation die Neuwieder Goethe-Anlagen ab 20 Uhr in eine riesige Tanzfläche. Zum großen Finale am Sonntag, 30. August, treten ab 11 Uhr 18 Chöre des Chorverbands Rheinland-Pfalz auf, die verschiedensten Stücke der Weltmusik intonieren und ein abwechslungsreiches und tagfüllendes Programm bieten.

Dafür, dass auf dem Festivalgelände niemand hungrig oder durstig bleiben muss, sorgt Don Terrino, der verschiedene zum Thema passende Speisen, kalte Getränke und fruchtige Cocktails anbietet. Auch über die An- und Abreise müssen sich die creole-Gäste keine Gedanken machen: An allen drei Festivaltagen ist der Busverkehr im gesamten Neuwieder Stadtgebiet kostenfrei.