NEUWIED – Karneval für Demokratie und Toleranz

Mit „Jede Jeck es anders – Karneval für Demokratie und Toleranz“ fand am 15.2.25 der dritte und letzte Teil der Demo-Trilogie des Neuwieder Bündnisses für Demokratie und Toleranz vor der Bundestagswahl erstmals auf dem neuen Neuwieder Marktplatz statt. Herzliches Dankeschön an Paul Schäfer und „Event and more“ für Bühne und Beschallung!

Der Einladung war ein bunter Querschnitt des Neuwieder Karnevals, die KG Heimbach, die Heimbacher Möhnen, die GEK Engers, die Ehrengarde Neuwied und viel närrisches Publikum gefolgt. Dass närrisches Brauchtum nicht nur Frohsinn bedeutet, sondern auf eine jahrzausende alte Tradition der Solidarität und der Toleranz zurückgreift war eine gemeinsame Botschaft der Karnevalisten. Toleranz ohne Ressentiments, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung ist der Kern des Karnevals. Die passenden Lieder zum Mitsingen und Mitschunkeln, lieferte Detlef Miltz (fun_musik_anhausen) am Mischpult. Gardetanz und Showtanz waren Programmpunkte. Vorträge und Reden von Markus Schröder und Peter Schwarz hoben die Wichtigkeit unserer demokratischen Grundordnung hervor, die es zu verteidigen gilt. Närrische Freiheit und politisches Engagement ergänzten sich zu einem klaren Statement, zum Zusammenhalt in einer lebendigen Demokratie, in politisch herausfordernden Zeiten und in einer sich verändernden Weltordnung.

„Wir für Demokratie und Toleranz, Du hast die Wahl, nutze Deine Stimme“ ist der Impuls des Neuwieder Bündnisses und der Neuwieder Karnevalisten an der Bundestagswahl teilzunehmen und für unsere Demokratie zu stimmen. Ein besonderes Karnevals-Happening mit Wiederholungspotenzial.