NEUWIED – Kai Kazmirek trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Neuwied ein

Vor Kurzem hat Kai Kazmirek hat das Ende seiner Karriere als Zehnkämpfer bekannt gegeben. Grund für seine Heimatstadt Neuwied in einer Feierstunde mit einem Eintrag ins goldene Buch der Stadt ihm für seine Verdienste zu danken und mit Freunden, Familie den Sponsoren und Wegbegleitern seinen Werdegang noch mal Revue passieren zu lassen. Nach Oberbürgermeister Einig, der Kai Kazmirek zur Vaterschaft gratulierte und ihm Glück für seine Zukunft bei der Polizei und als Trainer wünschte, ergriff der Spitzensportler das Wort und bedankte sich bei seinen Sponsoren von Sparkasse und SWN mit einem Geschenk, für die jahrelange Unterstützung. Besonders bei seinem Arzt, Professor Billigmann auf dessen schnelle Hilfe er sich in all den Jahren verlassen konnte.

Der gebürtige Sachse erlangte seinen größten Erfolg im Jahr 2017 bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in London, wo er die Bronzemedaille gewann. „Über 15 Jahre lang durfte ich meinen Traum als Zehnkämpfer leben und einzigartige Persönlichkeiten und Orte kennenlernen. Diese Zeit hat mich stark geprägt und mich zu dem Zehnkämpfer werden lassen, der ich immer sein wollte. Ein Zehnkämpfer, der nie aufgibt, der mit Niederlagen umgeht und vor allem ein Zehnkämpfer, der liebt, was er tut“, erklärte Kazmirek in seinem Statement. Dem Sport will Kazmirek treu bleiben und seine Erfahrungen an seine jungen Kollegen bei der LG Rhein-Wied weitergeben. (mabe) Fotos: Marlies Becker