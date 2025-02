NEUWIED – Innovation und Nachhaltigkeit vereint – Besuch bei der Firma Wiegel in Neuwied

Thorben Thieme von Bündnis 90/Die Grünen besuchte gemeinsam mit Peter Buchholz vom Grünen Ortsverband Neuwied die Firma Wiegel in Neuwied. Das Unternehmen, das sich auf Feuerverzinken, Pulverbeschichten und Gittermastbau spezialisiert hat, präsentierte eindrucksvoll sein Engagement für Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Während des Gespräches und der Führung mit den Verantwortlichen der Firma erhielten die Gäste einen umfassenden Einblick in die innovativen Produktionsverfahren des Unternehmens mit Hilfe von modernen, umweltfreundlichen Technologien. Die Verfahren im Feuerverzinken und Pulverbeschichten ermöglichen nicht nur eine effiziente Produktion, sondern setzen auch auf ressourcenschonende Prozesse – ein entscheidender Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Industrie.

„Der Besuch bei der Firma Wiegel hat eindrucksvoll gezeigt, wie moderne Fertigungstechniken und Nachhaltigkeitsstrategien Hand in Hand gehen können.“, so Thieme. „Unternehmen wie Wiegel, die ihre Prozesse kontinuierlich optimieren und dabei Umwelt- und Ressourcenschutz in den Mittelpunkt stellen, sind wesentliche Vorbilder für eine zukunftsorientierte Industriepolitik. Es ist daher unerlässlich, solche innovativen Ansätze zu fördern und zu unterstützen.“

Mit diesem Besuch bekräftigt Bündnis 90/ Die Grünen sein Engagement für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, die regionale Unternehmen stärkt und zugleich die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit adressiert. Die gewonnenen Einblicke aus Neuwied sollen dazu beitragen, den Dialog über umweltfreundliche Produktionsverfahren und deren Bedeutung für die Zukunft der Industrie weiter voranzutreiben.

Foto: Thorben Thieme, Peter Buchholz