NEUWIED – Illegale Müllablagerung in Neuwied

In der Nacht zwischen 29. und 30. Juni 2025 wurde durch Unbekannte oberhalb des Höchsterbaches unerlaubterweise Hausrat entsorgt. Hierbei handelt es sich um eine Wachmaschine, ein elektrisches Reinigungsgerät, sowie diverse Gartenstühle. Die Polizei in Neuwied sucht Zeugen, die in der Nacht oder auch im Verlaufe des 29. Juni Wahrnehmungen im Bereich Neuwied-Feldkirchen, Hüllenberger Straße gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten. Quelle Polizei