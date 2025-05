NEUWIED – Hochwürden wird 60

Ein Fest auf das sich der Pfarrer Christian Scheinost schon im letzten Jahr bei seinem Amtsantritt in Neuwied gefreut hat. Wenn Niederbayrische Lebensfreude auf Rheinischen Katholizismus trifft, dann kann der Beichtstuhl auch mal zum Getränkelager und der Kirchenraum zur Partymeile werden.

Aber zunächst gabs am 2. Mai um 18.00 Uhr eine ökumenische Abendvesper zusammen mit der Pastorin der Brüdergemeine und mit vielen Sänger und Sängerinnen vom Chor von Sankt Matthias oben auf der Orgelbühne und am Seiten – Altar das Ökumenische Bläserensemble aus Niederbieber. Aus allen sechs Kirchorten, für die der Jubilar zuständig ist, waren die Gratulanten gekommen. Die hatten sich geduldig in eine lange Schlange gereiht, um dem Geburtstagskind zu gratulieren. Auch Oberbürgermeister Einig stand dort und wartete mit Wein und einem Buch in der Geschenktüte. Aber auch Maiglöckchen und eine Menge anderer, oft kalorienreiche Präsente hatten die Gratulanten von nah und fern mitgebracht.

Während die Gäste am kulinarischen Buffet mit Fingerfood Sekt und Selters bedient wurden, kam der Jubilar leider nicht mehr rechtzeitig, um noch Kuchen und Lachshäppchen zu probieren. Die waren da schon aus. Der hervorragende Wein aus Hammerstein, sowie Sekt und Softdrinks gab es noch reichlich und Platz zum Feiern auch. Denn die Hälfte der Kirchenbänke in der altehrwürdigen Matthiaskirche waren vor einigen Jahren im Rahmen des IOS Event in einer Spendenaktion nach Polen spendiert worden. Somit ist der Kirchenraum für Kunst Kultur und diesmal auch zum Geburtstagsfeiern bestens geeignet. Ob Pfarrer Scheinost das Geburtstagsgeschenk, eine Krawatte mit einer 60, nochmal tragen wird ist unwahrscheinlich aber sie ist eine schöne Erinnerung an eine Geburtstagsfeier mit sehr vielen Gästen. (mabe) Fotos: Marlies Becker