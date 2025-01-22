NEUWIED – Halbseitige Sperrung wegen Kanalarbeiten im Sohler Weg

Die Servicebetriebe Neuwied (SBN) führen ab Montag, 13. Juli, notwendige Kanalarbeiten im Sohler Weg für den Neubau des Wohnparks „Kastanienhof“ durch. Ein Teil der Straße wird für voraussichtlich zwei Wochen halbseitig gesperrt und der Verkehr während dieser Zeit per Ampel geregelt. Die SBN bitten Autofahrer etwas mehr Fahrzeit einzuplanen oder die Baustelle zu umfahren.