NEUWIED – Girls‘ Day bei der Abfallwirtschaft: Mädchen erkunden vielfältige Berufsmöglichkeiten

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied AöR öffnete wieder ihre Türen für den bundesweiten Girls´ Day. Eine Initiative, welche Mädchen ermutigen soll, einmal in mehrheitlich männlich dominierte Berufsbereiche reinzuschnuppern. Gestartet mit sechs Teilnehmerinnen im letzten Jahr konnte die Abfallwirtschaft ihre Besucherzahl in diesem Jahr bereits auf zwölf verdoppeln.

„Wir freuen uns sehr über das enorm wachsende Interesse an der Abfallwirtschaft und sehen den Girls‘ Day als einen Erstkontakt der Schülerinnen mit der Arbeitswelt. Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass die Schülerinnen ohne Ängste und frei von Stereotypen einen für sich passenden Beruf wählen können. Zudem sind wir stolz auf unsere Auszubildenden Dijle Basibüyük, Fiona Dreher und Valeriia Weckert, die den Girls‘ Day im Rahmen eines Azubiprojekts organisiert und betreut haben“, so Jörg Schwarz, Vorstand der Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied.

Bei einer „Rallye“ durch die verschiedenen Abteilungen der Verwaltung am Hauptsitz in Neuwied konnten die Schülerinnen alle Bereiche der Abfallwirtschaft kennenlernen, in welchen sie am Nachmittag mitarbeiten durften. Um die Mädchen mit der täglichen Arbeit einer Müllwerkerin vertraut zu machen, gehörte auch ein Müllsortierspiel, eine Rundfahrt im Müllfahrzeug sowie das Steuern des Kippvorgangs der Mülltonnen zum Programm. Abschließend konnten die Teilnehmerinnen ihr neu erlangtes Wissen über die Abfallwirtschaft in einem Kahoot-Quiz testen.

Die Abfallwirtschaft Landkreis Neuwied legt großen Wert darauf, junge Menschen für die oft unbekannte Vielfalt der Berufe in ihrem Sektor zu begeistern und einen Beitrag dazu zu leisten, Geschlechterstereotype zu überwinden. Mit dem Girls‘ Day wird Mädchen die Möglichkeit gegeben, sich frühzeitig über ihre beruflichen Möglichkeiten zu informieren und ihre Interessen und Talente zu entdecken. „Der Tag bei der Abfallwirtschaft hat mir sehr gefallen. Ich habe viel Neues gelernt, zum Beispiel, dass die Kipplader während der Abholung von Tonnen ca. 10 km am Tag laufen“, sagte Ayleen, eine Teilnehmerin aus der 7. Klasse des Gymnasiums Mülheim-Kärlich.

Auch in diesem Jahr war der Girls‘ Day bei der Abfallwirtschaft wieder ein voller Erfolg. Bereits 2024 erhielten wir von den Schülerinnen und auch ihren Eltern viele positive Rückmeldungen zu unserer Programmgestaltung. Auch die Teilnehmerinnen des Girls’ Day 2025 zeigten sich in der abschließenden Feedbackrunde begeistert. Wir bedanken uns bei den Kolleginnen und Kollegen, insbesondere bei unseren Auszubildenden sowie Alexander Ploch, Personalmanagement, welche mit ihrer Organisation und ihrem Einsatz diesen tollen Tag ermöglicht haben und freuen uns jetzt schon auf den Girls‘ Day 2026!

1