NEUWIED – Französisch-Intensivkurs in Dijon: Sprache erleben und Geschichte entdecken

Dijon, die charmante Hauptstadt des Burgunds, bietet eine ideale Kulisse für einen intensiven Kurs, der nicht nur die französische Sprache, sondern auch die reiche Geschichte der Stadt in den Mittelpunkt rückt. Vom 31. August bis 5. September 2025 veranstaltet das Haus Rheinland-Pfalz in Dijon in Zusammenarbeit mit dem vhs-Verband erneut eine einwöchige Studienreise.

Unter dem Motto „Dijon, je t’aime – la ville au fil des siècles“ (Dijon, ich liebe dich – die Stadt im Laufe der Jahrhunderte.) tauchen die Teilnehmer*innen tief in die Vergangenheit und Gegenwart der burgundischen Metropole ein. Wie hat sich Dijon zu der Stadt entwickelt, die sie heute ist? Welche historischen Persönlichkeiten und Ereignisse haben die Stadt geprägt? Und was hat es mit der berühmten „chouette“, dem allgegenwärtigen Maskottchen Dijons, auf sich? Antworten auf diese Fragen erhalten die Teilnehmer durch spannende Begegnungen mit Einheimischen, die ihre Stadt mit viel Herzblut präsentieren und mit interessanten Anekdoten bereichern.

Ein Highlight wird eine ganztägige Exkursion sein, die es ermöglichen wird, vollends in eines der vielen spannenden Kapitel der Geschichte Dijons einzutauchen. Zudem bleibt genügend Zeit, um die Stadt und ihre Umgebung auf eigene Faust zu erkunden.

Der Sprachunterricht findet im Haus Rheinland-Pfalz statt. Dieses umfasst 30 Unterrichtseinheiten, die praxisnah auf die realen Kommunikationssituationen vorbereitet. Das Kursangebot richtet sich an Französisch-Lernende mindestens auf der Niveau-Stufe B1.

Mit diesem besonderen Format bietet das Haus Rheinland-Pfalz eine perfekte Kombination aus Sprachunterricht, kulturellem Austausch und historischem Erleben – ganz nach dem Motto: „Lernen wie Gott in Frankreich“. Weitere Informationen und Anmeldungen möglich unter: www.kvhs-neuwied.de/G490-25-2