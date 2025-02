NEUWIED – Erwin Rüddel ist tot.

NEUWIED – Erwin Rüddel plötzlich und unerwartet gestorben – Stellungnahme von Landrat Achim Hallerbach zum Tod von Erwin Rüddel MdB

Erwin Rüddel ist tot. Er verstarb heute Vormittag im Alter von 69 Jahren. Der Landkreis Neuwied ist erschüttert. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Renate und seinen beiden Kindern sowie seiner ganzen Familie. Die Nachricht von seinem Ableben ist noch nicht fassbar und hinterlässt ohnmächtige Leere. Ich bin schockiert, fassungslos, mir fehlen die Worte. Vergangene Tage haben wir Themen und Projekte für die Zeit nach seiner Bundestagszeit besprochen. Er war voller Pläne und Tatendrang, für die Menschen, für seine Heimat. Er hinterlässt eine sehr große Lücke.

Wir trauern um einen engagierten Menschen und Politiker, der mit seinem Einsatz in der Gesundheits-, Pflege- und Seniorenpolitik über viele Jahre hinweg die politische Landschaft unserer Region und in Deutschland prägend mitgestaltet hat. Seine politische Heimat war die CDU, bei der Erwin Rüddel im Jahr 1972 Mitglied wurde. Der Zeit als Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag für seine Heimatregion Linz/Asbach, folgte 2009 der Wechsel in den Bundestag, wo er bis heute den Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen vertreten hat. Dort waren ihm insbesondere als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses die Belange von Patienten, Pflegekräften und Senioren ein großes Anliegen, dem er sich mit viel Elan und Wissen widmete.

Parallel setzte er sein Wirken auch auf kommunaler Ebene unter anderem als langjähriges Mitglied des Kreistags Neuwied und als stellvertretender Vorsitzender der CDU-Kreistagsfraktion fort. Im Ehrenamt engagierte er sich über viele Jahre in der Jugendarbeit, sein privates Hobby war vor allem der Karneval. Über zwei Jahrzehnte war er Vorsitzender der Windhagener Karnevalsgesellschaft „Wenter Klaavbröder e.V.“. Auch im Regionalverband Karnevalistischer Korporationen Rhein-Mosel-Lahn e.V. (RKK) nahm Erwin Rüddel eine leitende Position als Regionalbeauftragter ein. Er war immer präsent und nah bei den Menschen.

Als überzeugter Demokrat setzte er sich stets für die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Fundament von Recht und Gerechtigkeit und eingebettet in ein geeintes Europa ein.

Erwin Rüddel war immer motiviert und engagiert, sehr fleißig und umtriebig; er war bodenständig und weitsichtig, blickte über den Tellerrand hinaus und blieb doch immer in seiner Heimat verwurzelt. Die Heimat und die Menschen waren ihm immer wichtig. Er hat die Politik im Landkreis Neuwied geprägt und mitgestaltet. Er war immer ansprechbar und hilfsbereit. Erwin Rüddel war für mich ein steter Wegbegleiter, Berater und Freund. Der heutige 3. Februar 2025 ist ein schlimmer Tag. Wir sind sehr traurig.