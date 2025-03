NEUWIED – Erfolgreich durchstarten auf Facebook und Instagram: Online-Kurse der KreisVolkshochschule

Die KreisVolkshochschule Neuwied bietet zwei praxisorientierte Online-Kurse zur professionellen Nutzung von Facebook und Instagram an. Die Kurse richten sich an Unternehmer, Vereinsmitglieder sowie Privatpersonen, die ihre Social-Media-Kenntnisse erweitern und gezielt einsetzen möchten.

Facebook professionell nutzen – Ihr digitaler Auftritt mit Strategie

Am 11. und 18. März 2025 erhalten die Teilnehmenden in dem Online-Kurs „Facebook – Möglichkeiten und professionelle Nutzung“ einen umfassenden Einblick in die Grundlagen und Strategien für einen erfolgreichen Facebook-Auftritt. Themen wie die Entwicklung einer zielgerichteten Social-Media-Strategie, der Einsatz relevanter Tools sowie die Auswertung von Beiträgen stehen im Fokus. Zudem werden Best-Practice-Beispiele vorgestellt, um praxisnahe Einblicke zu gewähren.

Instagram verstehen und strategisch einsetzen

Für alle, die Instagram professionell nutzen möchten, bietet die Volkshochschule den Online-Kurs „#Instagram – Möglichkeiten und professionelle Nutzung“ an. Am 25. März und 1. April 2025 werden die Grundlagen des Social-Media-Kanals vermittelt. Neben dem Aufbau eines erfolgreichen Instagram-Profils lernen die Teilnehmer*innen, wie sie eine effektive Strategie entwickeln, Tools sinnvoll einsetzen und ihre Aktivitäten auswerten können.

Online lernen mit Expertenwissen

Beide Kurse werden von Kerstin Marmann-Dichtler, einer erfahrenen Projektleiterin im Marketing und Eventmanagement, geleitet. Der Unterricht findet online über Zoom statt. Die Kurszeiten sind jeweils dienstags von 19:00 bis 21:15 Uhr. Interessierte können sich www.kvhs-neuwied.de anmelden oder unter 02631 347813 anmelden.