NEUWIED – Entdecke die Geheimnisse der Bienenwelt – Imkerkurs für Anfänger

Interessieren Sie sich für die faszinierende Welt der Bienen und die Kunst der Imkerei? Der Imkerei-Anfängerkurs geht in die nächste Runde! Der jährlich stattfindende Kurs ist gegliedert in einen Theorie- und einen Praxisteil. Insgesamt sechs Termine finden über das ganze Jahr verteilt im Bürgerhaus Neustadt/Wied ab dem 3. März bis zum 11. November statt. Optional ist es möglich, an einem zusätzlichen Praxistermin für die Sommer-Honigernte am 1. Juli teilzunehmen und am 18. Oktober parallel einen Spezialkurs für den „Honigschein“ (D.I.B Fachkundenachweis) zu belegen.

Genauere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden sich auf unserer Website: www.kvhs-neuwied.de/G127-25/1. Bei Fragen können Sie uns auch gerne anrufen (02631/347813) oder eine E-Mail (info@kvhs-nr.de) schreiben. Foto: Pixabay