NEUWIED – Ellen Demuth besucht APA Brands Events Solutions in Neuwied: Vorbild für nachhaltigen Mittelstand und soziale Verantwortung

Im Rahmen ihrer Sommertour besuchte die Bundestagsabgeordnete Ellen Demuth (Neuwied/Altenkirchen) gemeinsam mit dem Oberbürgermeister von Neuwied, Jan Einig, und dem CDU-Landtagskandidaten und Kreisvorsitzenden, Jan Petry, das Unternehmen APA Brands Events Solutions (APA) in Neuwied. Im Gespräch mit Geschäftsführer Peter Adelfang und dem Team informierte sie sich über die Entwicklung, Erfolge und aktuellen Herausforderungen des Unternehmens.

APA Brands Events Solutions wurde 1985 gegründet und hat sich in den vergangenen 40 Jahren vom Anbieter für Tennisblenden zu einem führenden Spezialisten im Eventbranding entwickelt. Heute arbeitet das Unternehmen mit nationalen und internationalen Sportverbänden zusammen, wie mit dem Deutschen Fußballbund, dem Deutschen Olympischen Sportbund, dem Internationalen Ski- oder auch Handballverband. Genauso wie mit namhaften Partnern wie Borussia Dortmund, dem CHIO Aachen oder dem BMW Berlin Marathon. Dabei genießt APA Brands Events Solutions europaweit einen exzellenten Ruf.

„APA ist ein Paradebeispiel für die Innovationskraft und nachhaltige Ausrichtung des deutschen Mittelstands“, betonte Demuth, die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen.

Nachhaltigkeit ist fest in der Unternehmensphilosophie von APA Brands Events Solutions verankert. Das Unternehmen setzt auf recycelbare Materialien und temporäre Lösungen, um den ökologischen Fußabdruck in der Eventbranche zu reduzieren. Beispielsweise werden Stoffbanner statt PVC verwendet und Folien mehrfach genutzt. „Wir möchten Verantwortung übernehmen und zeigen, dass nachhaltige Alternativen in unserer Branche möglich sind“, erklärte Peter Adelfang.

Neben ökologischen Aspekten engagiert sich APA Brands Events Solutions auch sozial: Das Unternehmen fördert aktiv die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund durch Sprachkurse und Unterstützung bei Führerscheinen. In Kooperation mit dem Heinrich-Haus Neuwied werden zudem Inklusionsprojekte realisiert. „APA beweist, wie Unternehmen Integration und Inklusion erfolgreich umsetzen können“, lobte Demuth.

Auch die Herausforderungen des Mittelstands, wie Fachkräftemangel und bürokratische Hürden, kamen zur Sprache. Demuth zeigte Verständnis für die Anliegen und sagte Unterstützung bei der Entbürokratisierung sowie bei flexibleren Arbeitsmodellen zu. Abschließend betonte Demuth: „Unternehmen wie APA, die Innovation, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung vereinen, verdienen unsere volle Unterstützung. Ich werde mich weiterhin für die Förderung solcher Vorreiter im Mittelstand einsetzen.“