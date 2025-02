NEUWIED – Eigentümer von Gitarren, Schmuck und vergoldetem Ritterhelm gesucht

Im Rahmen eines bei der Kriminalinspektion Neuwied geführten Ermittlungsverfahrens wegen Wohnungseinbruchdiebstahls konnten Anfang Januar 2025 eine Vielzahl von unterschiedlichsten Wertgegenständen sichergestellt werden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei dürften diese aus Wohnungseinbrüchen aus der Zeit von Ende 2023 bis Ende 2024 aus dem Raum Koblenz, Neuwied und Mayen stammen. Sie konnten aber keinem Tatort zugeordnet werden. Bei dem potentiellen Diebesgut handelt es sich um Gold- und Silberschmuck, Armbanduhren, Kunstgegenstände, Gemälde, Weltkriegsorden und Musikinstrumente. Fotos der insgesamt über 90 Asservate sind in unserem Fahndungsportal einsehbar: https://s.rlp.de/rM04XJB. Zeugenhinweise im Sachzusammenhang bitte an die KI Neuwied telefonisch unter 02631 878 0 oder per E-Mail an kineuwied.gz(at)polizei.rlp.de. Quelle: Polizei