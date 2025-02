NEUWIED – Ehrung verdienter Ehrenamtler im Röntgen Museum

Im Röntgen Museum, dem Schmuckkästchen des Kreises Neuwied, hatten sich eine Menge Gäste zur Feierstunde der Ehrennadelverleihung an drei verdiente Ehrenamtler eingefunden. Neben Familie, Freunde und Weggefährten von Herbert Weingarten aus Roßbach, seinen Neffen, die die Ehrung für den inzwischen verstorbenen Vater entgegennahmen, wurden noch zwei Damen geehrt. Nämlich die 1936 geborenen Sigrid Wessely aus Bad Honnef sowie die 1965 geborene Sabine Weiß aus der Verbandsgemeinde Puderbach. Landrat Hallerbach sowie die Verbandsbürgermeister der Geehrten, lobten deren Verdienste im Ehrenamt, ohne das so manches im Land nicht mehr möglich wäre. Während die Zwillingsbrüder Weingarten rund um Roßbach an vielen Stellen Ehrenamtlich und selbstlos bis ins hohe Alter anpackten, wo es nötig war, ist die Seniorin Wessely die gute Seele des Willy-Brandt-Museum in Unkel. Die Jüngste in der Runde ist Sabine Weiß (die ehrenamtlich Spenden und Kronkorken sammelt, zu Gunsten der Kinderkrebshilfe) kam mit der ganzen Familie. Vier Generationen von Enkel Jakob bis Schwiegermutter im Rollstuhl nahmen alle an ihrem Ehrentag Teil. Zwei die wahrscheinlich bei ihrer letzten Ehrung am Rednerpult standen sind VG-Chef Mendel von Puderbach und sein Kollege Breithausen aus Rengsdorf. Die beiden Verbandsgemeindechefs gehen Anfang April in den Ruhestand. Sie kennen sich schon seit der Berufsschulzeit, als beide gemeinsam im Schulbus gesessen haben. Sie haben gemeinsam in der Verwaltung angefangen und nun endet ihre berufliche Laufbahn auch gleichzeitig im April 25. Nach dem letzten Musikstück von Ruth Zimmermann, Johannes Weiß und Wilfried Bellinghaus ging es für die Preisträger zum Fototermin mit Landrat und Familie, bevor der gesellige Teil mit kulinarischen Köstlichkeiten und Leutesdorfer Wein beginnen konnte. (mabe) Fotos: Marlies Becker