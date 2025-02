NEUWIED – Diebstahl aus PKW in Neuwied

Im Zeitraum zwischen 29. Januar 2025, 16:00 Uhr und 31. Januar 2025, 07:30 Uhr schlugen Unbekannte das Fahrerfenster eines weißen Opel Vivaro ein und entwendeten daraus mehrere Gegenstände. Der PKW war auf dem Parkplatz des Food Hotel in der Langendorfer Straße in Neuwied abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 850 Euro. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuwied unter der Tel.: 02631-8780 oder per Mail an pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei