NEUWIED – Die ePA verstehen – Online-Kurs der KreisVolkshochschule Neuwied

Seit Januar 2025 erhalten gesetzlich Versicherte automatisch eine elektronische Patientenakte (ePA), sofern sie dem nicht widersprochen haben. Seit Oktober 2025 sind Arztpraxen, Apotheken und Krankenhäuser verpflichtet, medizinische Daten in der Akte zu hinterlegen oder zu aktualisieren. Doch was bedeutet das konkret für Patientinnen und Patienten?

In einem kompakten Online-Kurs der KreisVolkshochschule Neuwied erfahren Interessierte, wie die ePA funktioniert, welche Daten gespeichert werden und wie man selbst auf die eigene Akte zugreifen, Dokumente hinzufügen oder löschen kann. Auch Fragen zu Datenschutz und den eigenen Rechten gegenüber Krankenkassen und medizinischen Einrichtungen werden verständlich erläutert.

Der Kurs „Die ePA ist da! Schon gemerkt?“ findet am Mittwoch, 29. April 2026, von 18:00 bis 20:15 Uhr online statt. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Geleitet wird die Veranstaltung von Digitalisierungsexperte Jörg Eisbach. Anmeldung: www.kvhs-neuwied.de/G307-26-1 oder 02631 347813.