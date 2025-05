NEUWIED – Deichwelle startet am 29. Mai in die Freibadsaison – Preise unverändert – Tickets im Onlineshop verfügbar – Kleine Änderung bei Ein- und Auslass

Die Deichwelle startet mit dem Feiertag an Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 29. Mai, in die neue Freibad-Saison. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis sonntags von 9 bis 19:30 Uhr und in den Ferien zusätzlich montags.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Sanitärbereiche nach dem Winterschlaf gründlich gereinigt, die Wiesen gemäht und die Becken geputzt, poliert und neu befüllt. „Die sonnigen Tage haben das Wasser schon ordentlich erwärmt“, sagt Betriebsleiter Uwe Knopp. Aktiv beheizt wird dagegen wie in den Vorjahren das Kinderbecken.

Der Zutritt zum Freibad erfolgt wie bisher via Barcode. Dieser ist jedoch auch beim Verlassen des Bades nötig, wie Verwaltungsleiterin Svenja Kurz erklärt: „Leider haben ein paar Gäste gemeint, dass sie das Zahlen der Zeche in der Halle durch den Freibadausgang umgehen könnten. Das Drehkreuz geht daher ab sofort nur mit Barcode auf.“

Erfreulich ist für die Betreiber, dass mit den neuen Pächtern der Gastronomie ein neues Qualitätsniveau eingezogen ist, das auch von den Gästen honoriert wird: „Das haben wir jetzt auch im Freibad“, sagt Kurz erleichtert.

Nichts geändert hat sich beim Ticketverkauf. Das geht nach wie vor über den Onlineshop. So lassen sich Wartezeiten vermeiden. Und eine weitere gute Nachricht: Auch die Preise bleiben unverändert: Tageskarten kosten für Erwachsene sechs Euro und ermäßigt 4,50 Euro. Günstiger sind 10er-Karten für 55 Euro, ermäßigt 40 Euro oder 30er-Karten für 135 Euro, ermäßigt 105 Euro.