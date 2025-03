NEUWIED – Bürgerempfang der Neuwieder Sozialdemokraten

NEUWIED – Die Neuwieder Sozialdemokraten setzten ihre langjährige Tradition fort und hatten auch in diesem Jahr zu einem besonderen Bürgerempfang – Gäste aus Wirtschaft, Politik und der Gesellschaft eingeladen.

Am Sonntag, den 23. März, um 11 Uhr fuhr der Innenminister aus Mainz auf den Hof und mischte sich unter die Gäste, in der Aula der Landesschule für Sehbehinderte und Blinde in Neuwied-Feldkirchen. Auf der Bühne hatten die Musiker Jermaine und Sascha Reinhardt schon zur Unterhaltung der Gäste einige Musikstücke aus ihrem Repertoire zu Gehör gebracht. Das Duo aus der Koblenzer Sinti Familie Reinhardt begeisterte mit dem für sie typischen Sinty Jazz. Die diesjährige Ausgabe des Bürgerempfangs erhält eine besondere Note durch die Begrüßungsrede von Innenminister Michael Ebling. Der über die Lage im Mainzer Landtag, in Berlin und über die Sicherheitslage im Land einiges zu berichten hatte.

Neben dem Stadtverbandsvorsitzenden und dem Minister richtete auch Sven Levkowitz einige Worte an die Gäste. Wir freuen uns darauf, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt bei uns willkommen zu heißen und mit ihnen diesen besonderen Empfang zu verbringen“, betonen der Stadtverbandsvorsitzende Janick Helmut Schmitz und der Fraktionsvorsitzende Sven Lefkowitz. Eine Talkrunde mit Minister und Landtagsabgeordneter Lana Horstmann moderiert von Fredi Winter bot neben interessanten Fragen auch unterhaltsame Einsichten ins Leben von Minister und der Landtagsabgeordneten Horstmann. Viele bekannte Gesichter wie Ex Oberbürgermeister Scherrer und seine Frau, der Feuerwehr Präsident der ehemalige Pfarrer der Feldkirche, sowie etliche Urgesteine aus der Politik hatten den Weg nach Feldkirchen an diesem Sonntag gefunden.

Für Verpflegung in Form von Kaffee, Kaltgetränken und Gebäck war gesorgt. Dafür dankte Sven Levkowitz Hannelore Grohbühl, die die Organisation des Empfangs schon Jahrzehnte mit ihren Mitstreitern ehrenamtlich leitet. 8mabe) Fotos: Marlies Becker