NEUWIED – Besuch bei dem Diakonischen Werk Neuwied – „Soziale Arbeit verdient mehr Wertschätzung und Unterstützung“

Thorben Thieme, von Bündnis 90/Die Grünen, besuchte gemeinsam mit Joachim Adler und Peter Buchholz vom GRÜNEN Ortsverband Neuwied die Diakonie Neuwied. Während des Treffens informierte sich Thieme im Gespräch mit Fachberatern des Diakonischen Werkes und Utz Ebertz (Standortleiter) über die sozialen Angebote der Einrichtung und diskutierte mit den Verantwortlichen über aktuelle Herausforderungen in der sozialen Arbeit.

„Die Diakonie Neuwied leistet eine unverzichtbare Arbeit für Menschen in allen Lebenslagen – sei es in der Familienberatung, für Geflüchtete oder in der Sozialberatung“, sagte Thieme. „Gerade in Zeiten wachsender sozialer Ungleichheit und steigender Belastungen für soziale Einrichtungen ist es unsere politische Verantwortung, diese Arbeit nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten zu unterstützen. Soziale Gerechtigkeit beginnt dort, wo wir Menschen nicht im Stich lassen, sondern ihnen helfen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Ein wichtiger Baustein dafür ist eine Anhebung der Leistungen für etwa Integration oder psychosoziale Versorgung.“

Der Besuch unterstrich die Bedeutung einer auskömmlichen Finanzierung sozialer Träger sowie den dringenden Handlungsbedarf in der Sozial- und Familienpolitik. Thieme betonte, dass er sich im Bundestag für eine bessere Unterstützung sozialer Einrichtungen und auskömmliche Integrationsleistungen einsetzen werde.

Foto: Sonja Ghabour; von links nach rechts: Peter Buchholz, Joachim Adler, Thorben Thieme, René Lehmann, Utz Ebertz