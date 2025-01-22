NEUWIED – Berauschter Fahrradfahrer fährt Schlangenlinien – Zeugensuche!

Freitagnachmittag, 15. August 2025, fiel einer Zivilstreife der Polizei Neuwied gegen 16.10 Uhr ein Fahrradfahrer auf der Engerser Landstraße auf. Der Radfahrer fuhr von Neuwied Stadtteil Block in Richtung Engers und war in starken Schlangenlinien unterwegs. So geriet er mehrmals unter den Augen der Beamten vom Seitenstreifen auf die Fahrbahn und in den fließenden Fahrzeugverkehr. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten ausweichen, um einen Unfall zu vermeiden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 34jährige hinreichend amtsbekannte Neuwieder unter starkem Einfluss verschiedener berauschender Mittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Zeugen der Fahrweise, insbesondere diejenigen die ausweichen mussten, sich bei der PI Neuwied unter der 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden. Quelle Polizei