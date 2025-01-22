NEUWIED – Baumpflegearbeiten entlang der B42 in Neuwied – Einschränkungen vom 18. bis 20. November

Entlang der B 42 müssen die Servicebetriebe Neuwied (SBN) am Ortsausgang Neuwied Richtung Leutesdorf umfangreiche Baumpflegearbeiten durchführen. Im Zeitraum vom 18. bis 20. November wird die Linzer Straße 2 bis 20 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird von 9 bis 15 Uhr mit einer Ampelanlage geregelt.

Im Rahmen der Arbeiten müssen auf Grund von Bruch- und Standsicherheitsproblemen sowie erheblichen Vorschädigungen einige Bäume entfernt werden. Die Arbeiten erfolgen mit Rücksicht auf den Berufsverkehr außerhalb der Hauptverkehrszeiten, dennoch kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die SBN bitten um Verständnis