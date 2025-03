NEUWIED – Ankündigung: Tarifkonflikt AWO Kreisverband Neuwied e.V. Demo und Kundgebung am Donnerstag in Neuwied

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) ruft alle Beschäftigten der AWO Gemeindepsychiatrie gGmbH und dem AWO Kreisverband Neuwied e.V. ab Donnerstag, 13. bis Freitag, 14. März zum Warnstreik auf.

Am Donnerstag treffen sich die Streikenden ab 9 Uhr in Neuwied am food Hotel, Langendorfer Straße 157. Um ca.11.00 Uhr wird es einen Demonstrationszug zum Neuwieder Marktplatz (Marktstraße) geben. Dort wird direkt gegenüber der Geschäftsstelle des Kreisverbands eine Kundgebung stattfinden. Als Redner werden unter anderem Marion Paul stellvertretende Landesbezirksleiterin von ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland und Frank Hutmacher Verhandlungsführer erwartet. Wir gehen derzeit von ca. 60 Teilnehmern aus.

Am Freitag treffen sich die Streikenden in der Nähe ihrer jeweiligen Einrichtungen. Im Zuge der Streikvorbereitungen wurde ver.di aus verschiedenen Quellen zugetragen, dass den Beschäftigten wohl aus Kreisen der Verantwortlichen des AWO-Kreisverbands offen mit Konsequenzen gedroht wird, sollten sie sich für eine Teilnahme am Streik entscheiden.

„Das hätten wir von der AWO nicht erwartet. Wir werden unsere Mitglieder unterstützen bis hin zum Rechtschutz, sollten ihnen Konsequenzen drohen, wenn sie von ihrem grundgesetzlichen geschützten Recht Gebrauch machen“, betont Frank Hutmacher Landesbezirksfachbereichsleiter ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland.