NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

G101.4-25-2 Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt (Online) 1x, 21.10.25, Di, 19:00 – 21:30 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 23,00 €

G101.5-25-2 Superhirn – 5 Wege zum perfekten Gedächtnis (Online) 1x, 25.10.25, Sa, 09:00 – 16:30 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 59,00 €

G170.5-25-2 Hoffnung: Eine Geschichte der Zuversicht von Homer bis zum Klimawandel vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 22.10.25, Mi, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Prof. Dr. Jonas Grethlein. Gebühr: kostenfrei

G181.2-25-2 Deepfake und Desinformation (Online) Fälschungssichere Metadaten für echte Inhalte in Zeiten von Deepfake und Desinformation 1x, 23.10.25, Do, 18:00 – 19:30 Uhr. online. Kenneth Warmuth. Gebühr: kostenfrei

G440.1-25-2 Italienisch A1 (Online) Grundstufe – Teil 1 7x, 23.10.25 – 04.12.25, Do, wöchentlich, 17:00 – 18:30 Uhr. online (Zoom-1). Kristina Schweigmann, B.A. Geschichte und Italianistik. Gebühr: 65,00 € (gültig bei 6 Teilnehmenden) 57,00 € (gültig bei 7 Teilnehmenden) 49,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

R201.4-25-2 Acryl- und Aquarell-Workshop Workshop für Anfänger und Fortgeschrittene 1x, 25.10.25, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr. Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid, Lesesaal. Andrea Kollig. Gebühr: 62,00 € (gültig von 4 bis 5 Teilnehmenden) 53,00 € (gültig von 6 bis 8 Teilnehmenden).