NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

G101.3-25-2 Superhirn für Schüler*innen – Vokabeln lernen im Sekundentakt (Online) 1x, 14.10.25, Di, 16:00 – 18:00 Uhr. online. Helmut Lange, Diplom Pädagoge, Diplom Sozialpädagoge. Gebühr: 23,00 €

G545-25-2 KI im Alltag – Ihr digitaler Assistent für mehr Lebensqualität (Online) 1x, 15.10.25, Mi, 18:30 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 12.10.2025 online. Arno S. Schimmelpfennig, Digitalisierungsexperte, Magister der Philosophie – Schwerpunkt: Medienwissenschaft. Gebühr: 23,00 €

G270.4-25-2 Der Sternenhimmel und die Schöpfungsmythen vhs.wissen live – Onlinevortrag 1x, 16.10.25, Do, 19:30 – 21:00 Uhr. online. Raoul Schrott. Gebühr: kostenfrei

R313-25-2 Shinrin Yoku – Buntes Herbstwaldbad unter Mammutbäumen für Waldbadeneugierige Westerwald 1x, 17.10.25, Fr, 16:00 – 18:00 Uhr. Mammutbaum-Runde Jahrsfeld/Straßenhaus. Andreas Schwab, Kursleiter für Shinrin Yoku, Coach (ECA), Kommunikations-, (Natur-)Resilienz- und Achtsamkeitstrainer. Gebühr: 25,00 € (gültig von 8 bis 10 Teilnehmenden) 20,00 € (gültig ab 11 Teilnehmenden)

R242-25-2 Herbstkränze für Tisch und Tür Workshop – Kranz stecken oder binden 1x, 18.10.25, Sa, 17:00 – 19:00 Uhr. Anmeldeschluss: 10.10.2025 Haus des Kurgastes, Parkstr. 2, 56581 Ehlscheid. Sina Wobbe, Floristin. Gebühr: 17,00 € zuzüglich Materialkosten in Höhe von 30€ für den Kranz inklusive Material vor Ort an die Referentin zu entrichten.