NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied e.V.

B306-25-2 Biodanza – Der Tanz des Lebens Workshop für alle Altersstufen 4x, 09.09.25 – 30.09.25, Di, wöchentlich, 16:45 – 18:00 Uhr. Grundschule St. Laurentius, Rätsgasse 5, 56599 Leutesdorf. Doz: Anke Fergen. Gebühr: 32 €

B501-25-2 Komoot Grundlagenkurs – Navigationssoftware für Wanderer und Radfahrer 2x, 11.09.25, 18.09.25, Do, wöchentlich, 18:00 – 21:00 Uhr. Grundschule Bad Hönningen (Marienschule), Zugang über Parkplatz der Sprudelhalle, Rudolf-Buse-Str. 4, 53557 Bad Hönningen. Doz: Axel Griebling, Gründer und Admin der Facebookgruppe „Komoot-Tutorials“ sowie weiterer Wanderseiten, Wanderführer im Westerwald. Gebühr: 25 €

D156-25-2 Abenteuerreise ins eigene Selbst Persönlichkeitsseminar 4x, 12.09.25 – 27.09.25, Fr, 15:00 – 18:30 Uhr, Sa, 14:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude N, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, 8-Klassentrakt. Doz: Sabine Lichtenthäler, Paarberaterin, Systemischer Coach, Coachin für psychische Gesundheit. Staffelpreis: 84 – 109 €

G108-25-2 Grönland: Im Reich der Eisberge (Online) Reisevortrag mit beeindruckenden Bildern 1x, 09.09.25, Di, 19:00 – 20:30 Uhr. online (Zoom-1). Doz: Anuschka Dinter-Mathei, Reise-Bloggerin, Vortragsreferentin, M.A. Geschichte. Staffelpreis_ 9 -13 €

G431.1-25-2 Migrantinnen integriert in den Alltag (MiA) Schwerpunkt Sprachorientierung – Deutsch als Fremdsprache A2 Obere Grundstufe – Teil 1 13x, 01.10.25 – 12.11.25, Mi, 16:00 – 19:00 Uhr, Do, 16:00 – 19:00 Uhr, Mo, 16:00 – 19:00 Uhr, Fr, 16:00 – 19:00 Uhr, Mo, 16:00 – 18:45 Uhr, Mi, 16:00 – 18:45 Uhr, Fr, 16:00 – 18:45 Uhr, Do, 16:00 – 18:45 Uhr. Römerwallschule (Realschule plus), Ruth-Dany-Weg 2, 56598 Rheinbrohl, Raum 08, EG. Doz: Marion Birkenbach, Realschullehrerin, Lerntherapeutin, Diplom-Pädagogin. Gebühr: kostenfrei

G515.2-25-2 „Das bisschen Haushalts….plan ist doch kein Problem!“ Kommunalpolitisches Seminar für Ratsfrauen zum Thema Finanzen und Haushalt 1x, 13.09.25, Sa, 10:00 – 13:00 Uhr. Kreisverwaltung Neuwied, Wilhelm-Leuschner Str. 9, 56564 Neuwied, Raum: Johanna-Loewenherz-Saal LS 01/02/03, UG. Doz: Florian Hoffstadt. Gebühr: kostenfrei durch Landesförderung

L433.1-25-2 Spanisch A2 (Präsenzkurs mit Online-Anteil) Obere Grundstufe (Teil 1) 12x, 09.09.25 – 25.11.25, Di, wöchentlich, 18:00 – 19:30 Uhr. online (vhs.cloud). Doz: Araceli González Miranda, Dipl.-Philologin. Staffelpreis: 104 – 134 €

L431.1-25-2 Spanisch A1 Neu (Präsenzkurs mit Online-Anteil) Grundstufe (Teil 1) 12x, 09.09.25 – 25.11.25, Di, wöchentlich, 19:30 – 21:00 Uhr. online (vhs.cloud). Doz: Araceli González Miranda, Dipl.-Philologin. Staffelpreis: 104 – 134 €

P301-25-2 Fasten für Gesunde nach Dr. Buchinger 5x, 12.09.25 – 25.09.25, Fr, 18:00 – 19:30 Uhr, So, 18:00 – 19:30 Uhr, Di, 18:00 – 19:30 Uhr, Do, 18:00 – 19:30 Uhr. Realschule plus, Schulstr. 27, 56305 Puderbach, Klassenraum. Doz: Sonja Amberg, Diplom-Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin, Ernährungscoach, Fastenleiterin. Gebühr: 162 €. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).